Power Bank 2 in 1, cablato e con Magsafe: decidi tu come, costa appena 17€

Per non rimanere mai senza energia quando sei fuori casa, un power bank è il prodotto che fa al caso tuo appunto se la tempo stavi pensando di acquistarne uno ma non sai su quale modello puntare, ti faccio sapere che in promozione su Amazon trovi un’offerta da non sottovalutare. Infatti con un doppio sconto, puoi portare a casa un prodotto compatibile con tecnologia MagSafe quindi perfetto per il tuo iPhone di ultima generazione.

Apri immediatamente Amazon e spunta il coupon per completare l’acquisto con soli €17,60, il risparmio è assicurato.

Le spedizioni sono completamente gratuita e veloce su tutto il territorio italiano se possiedi un abbonamento prime attivo sul tuo account.

Un Power Bank da utilizzare con i tuoi iPhone di ultima generazione

Aver acquistato un iPhone di ultima generazione significa avere a disposizione anche tecnologie innovative, tra queste il MagSafe. Se durante tutto questo primo periodo in cui è sfruttato il tuo smartphone, ti sei sempre chiesto se potesse essere comodo questo metodo di caricamento, la risposta è necessariamente positiva.

Non ti preoccupare perché non hai bisogno di spendere una cifra elevata per poter provarla sulla tua pelle, con questo Power Bank è tutto sotto controllo.

Modo specifico hai a disposizione 5000mAh chi corrispondono praticamente una ricarica completa. Con la potenza di 15 W il tempo viene anche dimezzato ma se proprio vai di fretta, utilizza l’uscita esterna per poter sfruttare la ricarica a 22,5 W e andare sul sicuro.

Completamente sicuro, è anche ultra portatile e compatto per diventare il tuo toccasana da portare sempre dietro e a cui non rinunciare mai.

Non aspettare neanche un secondo in più Approfitto di questo doppio sconto su Amazon per portare a casa il tuo Power Bank con tecnologia MagSafe a soli €17,60. Non devi fare altro che spuntare il coupon per approfittare del doppio sconto. Le spedizioni sono completamente gratuite e veloce su tutto il territorio italiano grazie all’abbonamento Prime attivo sul tuo account.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.