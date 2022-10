POV: compri Kindle Paperwhite e non smetti più di leggere (-13%)

Ora che l’estate è finita e le ore passate in casa sono sempre più frequenti, scopri nuovi passatempi e viaggia con la mente. Non potrei andare fisicamente di una spiaggia a fare il bagno, ma chi te lo dice che non potrai sognare di farlo? Grazie a un semplice prodotto come Kindle Paperwhite puoi fare tutto questo e ben altro, in fin dei conti sei tu che decidi cosa leggere e quando leggere.

Grazie al ribasso del 13% ora in corso su Amazon, porti il nuovissimo dispositivo a casa con soli €129,99. Non potrai pentirti non è perché una volta che lo troverai, non tornerai mai più sul cartaceo.

Delle spedizioni non ti preoccupare perché sono completamente gratuiti e veloci su tutto il territorio italiano con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Kindle Paperwhite: una volta che lo provi te ne innamori

Lo so che è difficile da immaginare, quando si è abituati a leggere libri cartacei passare al digitale è molto fuori dai canoni. Tuttavia se sei un lettore accanito, questa soluzione può essere l’ideale per te.

Leggerissimo è soprattutto comodo, Kindle Paperwhite è un dispositivo che replica l’esperienza su carta sotto tutti i punti di vista. Infatti non ti troverai davanti un semplice schermo come quello di un telefono di un tablet ma bensì una tecnologia che ti farà sognare ad occhi aperti.

Oltre a darti la possibilità di avere dietro con te una libreria che farebbe invidia a quella di Alessandria, essendo retroilluminato ti permette di leggere al buio o in qualsiasi situazione senza la necessità di accendere delle luci. Infatti puoi modificare la luminosità così come la temperatura dello schermo secondo le tue esigenze.

Completamente impermeabile e con una batteria che dura letteralmente settimane, una volta che avrai superato iniziale blocco e avrei letto un paio di libri in digitale vedrai che non potrai più tornare indietro. Te lo dico per esperienza personale.

Approfitta immediatamente della promozione in corso e porta a casa il tuo Kindle Paperwhite per rendere le tue letture ancora più incredibili. Approfitta del ribasso del 13% in corso e spendi appena €129,99 per il modello uscito sul mercato proprio quest’anno.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.