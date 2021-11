Potentissimo aspirapolvere Philips a 144€ invece di 309€ (-53%)

Il potentissimo aspirapolvere senza fili Philips SpeedPro è in sconto del 53% su Amazon. Il momento di fare un affare, portando a casa un elettrodomestico top di gamma a metà prezzo, è adesso. Prendilo a 144€ circa invece di 309€ e godi anche di spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Philips: super aspirapolvere senza fili in gran sconto su Amazon

Bellissimo e particolare esteticamente, ha un tocco di design che lo rende diverso dagli altri. La spazzola rotante motorizzata, dotata di luce LED, è progettata per lavorare in concerto con il potente motore, dotato di tecnologia PowerCycle 7. In un attimo, sollevi dal pavimento peli, polvere, sporcizia e detriti e li elimini facilmente.

La batteria integrata ti garantisce fino a 30 minuti di utilizzo senza il vincolo dei cavi. Super solida e robusta, in un attimo puoi eliminare l'asta telescopica e farlo diventare un potentissimo aspirabriciole, in grado di arrivare praticamente in qualsiasi angolo e fessura, sfruttando bocchetta e spazzole integrati.

L'efficace sistema di filtrazione ti permette di non rischiare mai di respirare aria con polvere all'interno: abbatti il rischio di fastidi ed allergie, scegliendo un prodotto top di gamma. Per finire, comodissimo il sistema di ricarica a muro. Avviene per contatto, quindi basta posizionare il dispositivo e il sistema farà il resto.

Con questo gioiellino di aspirapolvere senza fili di Philips oggi puoi fare il migliore affare di Amazon in assoluto. Portalo a casa in sconto del 53%, investendo appena 144€ circa invece di 309€. Godi anche di spedizioni rapide e gratis, ma attenzione: si tratta di un'offerta a tempo limitatissimo.