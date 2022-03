Potentissimo aspirapolvere per auto a 16€: sconto del 50% su Amazon

Il tuo nuovo alleato per le pulizie dell'auto è questo potente aspirapolvere compatto super accessoriato. Ingombro zero, grazie al design pieghevole, e massima efficienza.

Grazie alle promozioni Amazon del momento, puoi portarlo a casa a 16€ circa appena. Il momento è perfetto per approfittarne: mettilo nel carrello e – prima di completare l'ordine – applica il codice “62N4PAGH”. Spedizioni assolutamente gratuite.

Ottimo aspirapolvere per a auto: c'è un accessorio per tutto

Un prodotto dedicato esplicitamente alla pulizia della tua amata vettura. Anche il design è pensato per conservarlo nell'abitacolo senza ingombri eccessivi. Infatti, basta un attimo per piegare il manico e dimezzare le dimensioni.

L'impugnatura ergonomica semplifica di molto le operazioni di pulizia. Soprattutto, puoi contare su un sacco di accessori, che ti permetteranno di arrivare praticamente in ogni angolo e fessura dove si annida la sporcizia.

Usalo per garantirti un abitacolo sempre libero da polvere, sporcizia e detriti. Il potente motore, ti garantisce una forza aspirante da 6000Pa decisamente interessante. In più, grazie al funzionamento continuo tramite collegamento alla porta accendisigari, potrai sfruttarlo per tutto il tempo che ti serve senza patire cali di prestazioni dovuti alla batteria scarica. Questo è il vantaggio principale del funzionamento a cavo: non ci sono limiti di utilizzo, praticamente.

Super semplice anche la manutenzione. Svuoti in un istante il serbatoio, ma puoi anche fare di più. Infatti, il filtro puoi staccarlo e lavarlo senza alcun problema sotto acqua corrente, basterà farlo asciugare bene prima di riposizionarlo e ricominciare a utilizzarlo.

Insomma, questo aspirapolvere per auto non solo è potente e di design, ma costa anche pochissimo su Amazon adesso. Mettilo nel carrello e – prima di pagare – applica il codice “62N4PAGH”. Lo prendi a 16€ circa appena con spedizioni assolutamente gratuite, garantite da venditore terzo. Disponibilità del coupon limitata, sii rapido.