Vorresti dire addio a scopa e paletta per sostituirle con una scopa elettrica ma hai paura di spendere troppo? Per tua fortuna, grazie a questa offerta pazzesca che ti propone oggi Amazon, avrai la possibilità di portarti a casa questa potentissima scopa elettrica 3 in 1 al prezzo bomba di soli 50 euro. Ebbene si, questo ottimo dispositivo per la pulizia di pavimenti e non solo, potrà essere tuo ma solo se non perderai altro tempo.

Inoltre, se sei cliente Amazon Prime, sia la spedizione che il reso saranno gratuiti in tutta Italia, senza alcun costo aggiuntivo. Quindi, se ancora non hai l’abbonamento a Prime, attiva subito la prova gratuita di 30 giorni in qualsiasi momento. Questa magnifica scopa elettrica è estremamente versatile e potrai utilizzarla, non solo come scopa elettrica, ma anche come aspirabriciole e lancia extra lunga a seconda dell’area della casa da pulire.

Inoltre, in base alle tue esigenze, avrai la possibilità di scegliere tra due impostazioni di velocità diverse, ossia Eco e Max. Questa aspirapolvere è alimentata da batterie al litio da 29,6V e sarà in grado di garantirti sino a 45 minuti di autonomia. Non dovrai faticare per pulire la tua casa poiché questo dispositivo è veramente molto maneggevole e leggero.

Dotata di sistema a ricarica rapida da 4 ore, indicatore di stato della batteria e impugnatura ergonomica, questa scopa elettrica sarà perfetta per soddisfare le tue esigenze. Non manca un accessorio motorizzato e 2 spazzole intercambiabili che ti saranno utili per pulire i pavimenti duri e i pavimenti delicati.

Con illuminazione sulla parte anteriore della spazzola, articolazione a 180º e capacità del serbatoio di 650 ml, acquista subito questa potentissima scopa elettrica 3 in 1 al prezzo bomba di soli 50 euro. Affrettati, questo prodotto sta andando a ruba.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.