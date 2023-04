Potentissima cassa Bluetooth portatile: sconto FOLLE su Amazon (-53%)

La musica è tutta la tua vita e non passa momento, durante la giornata, in cui non ascolti le tue playlist preferite? Ti piace organizzare piccole festicciole insieme ai tuoi amici e ballare a ritmo di musica? Bene, in tal caso non puoi assolutamente lasciarti scappare questa offerta imperdibile che ti propone oggi Amazon. Per poco tempo ancora, avrai la possibilità di acquistare questa potentissima cassa Bluetooth portatile al prezzo folle di soli 24,08 euro.

Dunque, se approfitterai subito dello sconto pazzesco del 53%, potrai portarti a casa questa cassa che ti garantirà un suono incredibile, surround stereo a 360° con bassi potenti e coinvolgenti e alti chiari ed equilibrati. Non dovrai più fare i conti con quelle fastidiose distorsioni audio mentre ascolti la tua musica preferita.

Potrai facilmente collegare due altoparlanti Bluetooth contemporaneamente così da poter avere una potenza di 30W. Ti basterà premere il pulsante “Bass” per passare rapidamente a bassi potenti, e potrai premere nuovamente il pulsante “Bass” per tornare al suono normale. L’anima della festa sarà arricchiti dalle luci RGB della cassa portatile che cambieranno colore con la musica. Insomma, avrete la possibilità ti rendere le vostre serate uniche, con un’atmosfera coinvolgente.

Questa ottima cassa è impermeabile IPX7, dunque avrai la possibilità di ascoltare la musica ovunque: in spiaggia, mentre fai la doccia, quando vai in bici, durante le tue escursioni e in molte altre situazioni. Compatta e facile da trasportare, questa cassa è anche provvista di un comodissimo cordino che ti potrà essere utile per agganciare questo dispositivo ovunque tu vorrai.

Provvista della tecnologia 5,3, questa cassa è assolutamente da non perdere, soprattutto a questo prezzo. Quindi non ti resta che correre su Amazon acquistare subito questa potentissima cassa Bluetooth portatile al prezzo TOP di soli 24,08 euro. Approfittane ora, lo sconto del 53% potrebbe terminare prima di quanto tu possa immaginare.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.