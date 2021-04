Un paio di auricolari senza fili molto interessanti, con eccezionale qualità audio e funzionalità avanzate. Ora su Amazon puoi averlo a 9,99€ con spedizioni gratis, grazie allo sconto del 60%.

Auricolari senza fili in super sconto su Amazon

Un potente wearable, perfetto da abbinare a smartphone, tablet, PC e altri dispositivi compatibili, sfruttando il Bluetooth 5.1. Un design che di certo non passa inosservato, grazie al particolarissimo case di ricarica, dotato di un display che ti permette di valutare l’autonomia energetica residua delle cuffiette.

Grazie all’architettura in ear, potrai indossarli in modo agevole e sicuro anche mentre fai sport. Sfruttali per ascoltare la tua musica preferita, ma anche per parlare al telefono senza fastidi di fondo, grazie alla cancellazione elettronica del rumore.

Infine, non mancano i comandi touch per gestire la riproduzione musicale e le chiamate in arrivo per evitare di prendere lo smartphone. Per approfittare subito dell’eccezionale promozione presente su Amazon, e avere il 60% di sconto sull’acquisto di questi auricolari, tutto quello che devi fare è mettere il prodotto nel carrello e applicare il codice sconto “XD9VUDSI” prima di effettuare il pagamento.

Le spedizioni, seppure non rapide, sono assolutamente gratuite. Non perdere questa e altre eccezionali occasioni: le trovi tutte sul canale Telegram ufficiale di Telefonino.net.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

