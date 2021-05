Appassionato di gaming? Magari da smartphone? Approfitta di questa eccezionale offerta e porta a casa queste cuffie TWS in sconto del 60%: solo 12,90€ con spedizioni gratis, garantite da Gshopper.

Auricolari TWS da gaming: super sconto del 60%

Un design che di certo non passa inosservato. Questo wearable ha un carattere estetico determinato, perfetto per i gamer. Non mancano delle parti con illuminazione LED, naturalmente.

L’architettura in ear garantisce ottimo isolamento acustico, mentre la bassissima latenza ti permetterà di giocare senza il vincolo dei cavi (sfruttando il Bluetooth), ma senza nemmeno patire alcun ritardo audio.

Ottima la durata della batteria, amplificata dal case di ricarica, che si occuperà anche di proteggere le cuffiette quando non le indosserai.

Un vero e proprio gioiellino, insomma, che in sconto del 60% diventa un affare. Per portare a casa queste cuffie TWS da gaming, tutto quello che devi fare è mettere il prodotto nel carrello e – prima di pagare – inserire il codice sconto “A06E50CA4D”. Il prezzo finale sarà di 12,90€.

Le spedizioni sono assolutamente gratuite, garantite da Gshopper. Se sei sempre a caccia di sconti e promozioni, non perdere le migliori: sono sul canale Telegram di Telefonino.net.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

