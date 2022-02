Potente videocamera esterno SENZA FILI: a questo prezzo è TOP

Casa in sicurezza in una sola mossa con questa videocamera da esterno che è compatta e fenomenale. Considerando che non ha fili e che funziona alla perfezione, devo dire che ha un prezzo veramente contenuto soprattutto se spunti il coupon. Ben 17€ di sconto istantaneo che ti fa concludere un acquisto eccezionale. Infatti ti bastano appena 42,99€ per poter montare questo gioiellino in un posto a tua scelta e sentirti finalmente al sicuro.

Le spedizioni, sono veloci e gratuite in tutta Italia, tu spunta subito il coupon in pagina su Amazon però!

Videocamera esterno: smart e compatta per il massimo della comodità

Piccolina e compatta, questa videocamera la puoi montare un po' dove vuoi. Tanto si collega al tuo smartphone sfruttando la connessione WiFi e non ha bisogno di alcun collegamento fatto di fili. Il suo potenziale è assoluto perché ha tecnologie di prima qualità ma resiste anche al freddo, alla neve, alla pioggia e al vento senza problemi.

La lente in Full HD riprende ogni dettaglio senza mezzo termine. Infatti non ti sfugge neanche un dettaglio per avere sempre tutto sotto controllo. Conta che ti mette a disposizione:

la visione notturna per riprendere tutto anche quando è buio;

per riprendere tutto anche quando è buio; il rilevatore di movimento che è un toccasana che ti avvisa al volo se qualcosa non quadra;

che è un toccasana che ti avvisa al volo se qualcosa non quadra; l'audio bidirezionale con cui ascolti e interagisci con l'ambiente.

La batteria integrata ti assicura fino a due mesi di autonomia con una sola carica.

Approfitta al volo del coupon da spuntare su Amazon e acquista la tua videocamera da esterno a soli 42,99€. Non potrai avere rimorsi. Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi.