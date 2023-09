Potente trapano wireless avvitatore e perforatore a 36€: promo SHOCK eBay

Con un trapano avvitatore wireless come questo non sarà un problema avvitare e perforare, senza il vincolo dei cavi. Infatti, in dotazione ricevi ben 2 batterie oltre a una valigetta per il trasporto e una serie di inserti da utilizzare subito.

Approfittando della eccezionale promozione eBay del momento, puoi accaparrartelo a 36€ circa appena: metti il prodotto nel carrello e – prima di completare l’ordine – applica il codice “SETTEMBRE2023”. Arriva con spedizioni super veloci e gratuite, ma la disponibilità è limitatissima.

Un prodotto utilissimo praticamente per tutte le tue operazioni di fai da te. Utilizzalo per completare i tuoi lavori senza il fastidio dei cavi. Grazie alla doppia batteria, potrai sfruttarlo per molti minuti. Naturalmente, il caricatore è incluso nel kit. Anzi, il set non potrebbe essere più completo. Oltre alla pratica custodia, ottieni anche gran numero di accessori e inserti da usare subito in abbinata al tuo utensile.

Non perdere l’occasione di fare un grandioso affare su eBay e completa rapidamente il tuo ordine per accaparrarti questo eccellente trapano avvitatore wireless a prezzo minuscolo. Se non è già finito, mettilo adesso nel carrello e – prima di completare il tuo ordine – applica il codice “SETTEMBRE2023”. Lo prendi a 36€ circa appena e lo ricevi in modo veloce e gratuite, in pochissimi giorni. Sii rapido, la disponibilità è limitatissima.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.