Potente tablet 10" con tastiera e mouse a prezzo SHOCK: un vero PC (114€)

Un tablet 10″ così completo, sotto il punto di vita degli accessori e della scheda tecnica, da essere pronto a essere il tuo prossimo PC portatile. Display ad alta risoluzione (cosa rara in questa fascia di prezzo), custodia, tastiera, pennino, mouse e adattatore USB per collegare le periferiche. Ancora, processore octa core, sistema operativo Android 12, ben 4GB di RAM e 64GB di spazio di archiviazione.

Quasi non ci si crede che sia possibile prenderlo a un prezzo così basso. Infatti, si tratta di una eccezione, anzi di un’occasione Amazon. Spunta il coupon in pagina (se la promo non è già finita) e completa l’ordine rapidamente. Puoi portarlo a casa a 114€ circa appena e le spedizioni sono assolutamente veloci e gratuite, garantite dai servizi Prime. Fai in fretta, la disponibilità è limitata.

Un prodotto come questo si fa apprezzare da subito. Dall’ampio schermo potrai gestire praticamente qualsiasi attività. L’ottima autonomia energetica ti permetterà di dare un boost alla produttività in movimento, riuscendo a lavorare come se avessi fra le mani un vero e proprio computer.

La presenza di tastiera, mouse, pennino e adattatore USB (per collegare altre periferiche) aumentano la resa di un prodotto già molto interessante. Assai raro è trovare in questa fascia di prezzo un device che possa vantare un display con ottima risoluzione, ma anche un processore octa core, prestante e pronto ad affiancarti nel quotidiano.

A questo prezzo, e con questi accessori, è da folli non approfittarne. Spunta il coupon in pagina e completa l’ordine al volo per accaparrarti il tuo tablet da 10″ a prezzo sensazionale su Amazon. Lo porti a casa a 114€ circa appena e le spedizioni sono assolutamente veloci e gratuite, garantite dai servizi Prime. Disponibilità in promozione limitatissima.

