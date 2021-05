Un bullismo mouse senza fili, perfetto per i videogiocatori, ma anche per un utilizzo quotidiano del PC. Ora su Amazon lo compri ad appena 2,09€ con spedizioni ultra economiche (1,99€). Offerta con disponibilità limitata.

Mouse in super offerta su Amazon

Un dispositivo esteticamente molto accattivante e ben diverso dai classici device di questo genere Le punte anteriori ospitano al centro una rotellina per lo scorrimento rapido e anche un pulsante per la regolazione rapida di DPI. Di lato ci sono invece due tasti rapidi.

L’impugnatura è super ergonomica e ti permetterà di utilizzare il tuo mouse per ore, senza avvertire fatica. Come anticipato, il funzionamento del device è a batteria e in dotazione riceverai la chievetta wireless da collegare il PC così da non avere alcun vincolo dei cavi.

Insomma, bello completo e potente. Questo mouse senza fili è decisamente interessante. Per approfittare della super offerta Amazon, tutto quello che devi fare è accaparrartelo prima che le scorte finiscano.

Come anticipato, le spedizioni sono assolutamente economiche: 1,99€ appena. Se occasioni nascoste e offerte ti attirano, allora non perdere le migliori: le trovi tutte sul canale Telegram ufficiale di Telefonino.net.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Smartphone