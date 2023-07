Potente Mini PC con Windows 11 Pro in offerta: Amazon dimezza il prezzo

Il Mini PC NiPoGi AK2 Plus è un potente dispositivo con Windows 11 Pro che offre prestazioni elevate grazie al processore Intel Alder Lake-N100 di 12a generazione. Questo processore avanzato, con 4 core/4 thread e una cache di 6MB, raggiunge velocità fino a 3,4GHz con un TDP di soli 6W. Rispetto ai modelli N5105/N5095, il Mini PC NiPoGi AK2 Plus offre un miglioramento delle prestazioni del 25% circa.

Oggi questo potente e versatile Mini-PC può essere tuo ad un prezzo imperdibile: lo paghi meno di 200€, grazie ad un generoso sconto del 50%.

Con dimensioni compatte, il Mini PC NiPoGi AK2 Plus è ideale per lavori d’ufficio, riproduzione di video 4K e molto altro ancora. È dotato di 16GB di RAM DDR4 (fino a 3200 MHz) e un SSD M.2 da 512GB, che può essere facilmente sostituito o espanso fino a 2TB. È anche possibile aggiungere un HDD/SSD da 2,5″ 2280 2TB per ulteriori opzioni di archiviazione.

Il Mini PC NiPoGi AK2 Plus supporta fino a due schermi 4K grazie alla potente scheda grafica Intel UHD Graphics (con frequenza massima di 750MHz). Le due porte HDMI 2.0 consentono di collegare facilmente il PC a un proiettore o a un televisore per un’esperienza di intrattenimento completa. Insomma, se amate i film e le serie TV potrebbe essere un’opzione formidabile.

Inoltre, il supporto VESA permette di montare il Mini PC NiPoGi AK2 Plus sulla parte posteriore di un monitor, riducendo gli ingombri ai mini termini. Le connessioni multiple del Mini PC NiPoGi AK2 Plus includono Gigabit Ethernet, WiFi dual-band 2.4G + 5.0G e Bluetooth 4.2, offrendo molteplici opzioni di connettività. È compatibile con mouse, altoparlanti, cuffie e può essere utilizzato con server, apparecchiature di sorveglianza, monitor, proiettori, TV e altro ancora.

Per tutti questi motivi, noi vi consigliamo di non farvelo scappare: oggi può essere tuo con uno sconto del 50%, per approfittare dell’offerta non devi fare altro che selezionare la casella che si trova sotto al prezzo del prodotto!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.