Potente Mini PC con Windows 11 Pro in offerta ad un SUPER PREZZO su Amazon

Se stai cercando un mini PC potente e compatto, il MINI T9 Plus con processore Intel Alder Lake-N Series è una scelta eccellente. Inoltre, puoi approfittare di un coupon da 30€ che riduce il prezzo a soli 199€ anziché 229€. Questo mini PC è progettato per offrire prestazioni elevate e versatilità in un formato compatto e leggero.

Il MINI T9 Plus è alimentato dall’ultimo processore Intel Alder Lake-N95 di 12a generazione, che offre prestazioni eccezionali con una frequenza fino a 3,4 GHz. Questo mini PC è equipaggiato con Windows 11 Pro e supporta anche sistemi operativi Linux e Ubuntu. È ideale per una vasta gamma di utilizzi, tra cui lezioni online, lavoro da remoto, streaming video e molto altro.

Con 16 GB di RAM DDR5 e uno storage SSD M.2 da 256 GB, potrai riprodurre facilmente i tuoi programmi preferiti e salvare file e immagini senza problemi. Questa combinazione offre prestazioni fluide e tempi di avvio rapidi, eliminando ritardi e problemi di sistema. È perfetto per multitasking e gestione di applicazioni complesse. In termini di connettività, questo mini PC è dotato di Intel UHD Graphics con supporto per la riproduzione video 4K.

Dispone di 3 porte USB 3.1, 2 porte Ethernet Gigabit, 1 ingresso/uscita audio e ben 3 porte HDMI. La possibilità di collegare tre monitor contemporaneamente aumenta notevolmente l’efficienza del lavoro. Il MINI T9 Plus offre anche connettività WiFi 6 e Bluetooth 4.2 per una connessione wireless veloce e affidabile. La sua ventola di raffreddamento efficiente aiuta a mantenere la temperatura del sistema sotto controllo, garantendo prestazioni ottimali e una maggiore durata hardware.

Il MINI T9 Plus è un mini PC versatile e performante, ideale per una vasta gamma di utilizzi. Approfitta dell’offerta speciale con il coupon da 30€ e acquista questo mini PC ad un prezzo ridotto di soli 199€ invece di 229€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.