Potente faro solare portatile 80W con pannello integrato a 20€: GENIALATA

Questo spettacolare faro solare da 80W è particolarissimo. Infatti, è portatile ed è perfetto da utilizzare praticamente ovunque, anche su un cantiere, considerando quanto è robusto. Lo ricarichi in due modi. Infatti, puoi sfruttare il sole – grazie al pannello integrato – oppure la ricarica tramite cavo, direttamente nella presa elettrica.

La sua enorme batteria integrata da 11.000 mAh non solo può alimentare la potente lampada, così da fornirti luce ovunque, è perfetto anche per effettuare la ricarica dei tuoi dispositivi di elettronica, come un vero e proprio powerbank. Non perdere l’occasione di prenderlo a mini prezzo da Amazon: completa l’ordine al volo per accaparrartelo adesso a 20€ circa appena con spedizioni super rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Sii rapido, si tratta di un’occasione a tempo limitato.

Un prodotto assolutamente particolarissimo. Non è il classico faro solare, 3 di motivi almeno:

è portatile : la sua struttura ti permette di portarlo e posizionarlo ovunque, puoi anche sfruttare i magneti integrati per bloccarlo, se non è possibile lasciarlo semplicemente in piedi;

: la sua struttura ti permette di portarlo e posizionarlo ovunque, puoi anche sfruttare i magneti integrati per bloccarlo, se non è possibile lasciarlo semplicemente in piedi; integra un powerbank per smartphone e altri dispositivi: puoi utilizzarlo per la ricarica dei tuoi prodotti di elettronica, se dovessero scaricarsi all’improvviso;

per smartphone e altri dispositivi: puoi utilizzarlo per la ricarica dei tuoi prodotti di elettronica, se dovessero scaricarsi all’improvviso; potenza luminosa fuori dal comune: una lampada LED da 80W si traduce in enorme luminosità, ben superiore a quella che mediamente si vede sui faretti solari.

In più, è anche dotato di doppia modalità di ricarica. Puoi usare il pannello solare integrato sul posteriore, ma – qualora non fosse possibile – puoi affidarti alla semplice ricarica tramite cavo, direttamente utilizzando la presa a muro domestica.

Insomma, un prodotto particolarissimo e versatile questo faro solare portatile. A questo prezzo, è un vero peccato non portarlo a casa da Amazon: completa l’ordine al volo per averlo a 20€ circa appena. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Sii rapido, la disponibilità è limitata.

