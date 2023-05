Potente faro, powerbank e pannello solare: a 10€ è da avere (Amazon)

Questo gadget è pazzesco. Un potente faro, perfetto anche per il lavoro, un powerbank e anche un pannello solare. Inaspettatamente, adesso da Amazon puoi prenderlo a 10€ circa appena, ma solo per pochissimo tempo: spunta il coupon in pagina e completa l’ordine al volo per approfittarne. Le spedizioni sono assolutamente veloci e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Una soluzione all in one, perfetta per l’utilizzo outdoor. Autoportante, puoi posizionarlo dove ti serve avere una potente fonte luminosa. Grazie al pannello solare, potrai scegliere di ricaricare il dispositivo attraverso l’energia del sole, senza dover passare dalla presa elettrica. Ancora, grazie alla porta USB integrata, puoi utilizzarlo persino per ricaricare smartphone e dispositivi di elettronica.

La potente lampada integrata di permette di ottenere un fascio luminoso particolarmente forte, che sarà perfetto per illuminare anche zone all’aperto. Naturalmente, è anche assolutamente regolabile: puoi scegliere l’intensità in base alle tue esigenze.

Robusta e utilissimo, questo prodotto – a questo prezzo – assolutamente imperdibile. Ottieni subito un potente faro, un pannello solare e una porta USB per utilizzarlo come powerbank. Per approfittarne, spunta il coupon in pagina e completa velocemente il tuo ordine. Lo porti a casa a 10€ circa soltanto da Amazon e le spedizioni sono assolutamente veloci e gratuite, garantite dai servizi Prime. Sii veloce, a questo prezzo durerà pochissimo.

