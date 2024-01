POTENTE ed ECONOMICO: Redmi Note 12 Pro 5G sprofonda del 48% su eBay

Redmi Note 12 Pro 5G è senza ombra di dubbio uno dei migliori mid-range Android degli ultimi mesi, se non il migliore in assoluto, e quest’oggi è al centro di una sconvolgente offerta di eBay che ti permette di acquistarlo senza spendere tanto.

Infatti, sfruttando lo sconto immediato del 48%, il device del colosso cinese può essere tuo spendendo la cifra di appena 232€ per un risparmio immediato di ben 217€ – praticamente è come se acquistassi un budget phone Android qualsiasi.

Redmi Note 12 Pro 5G è in super offerta su eBay a un prezzo ridicolo: occasione d’oro

Redmi Note 12 Pro 5G è pronto ad offrirti una esperienza di utilizzo decisamente vantaggiosa sotto tutti i punti di vista: è perfetto per telefonare, navigare in rete, chattare sui social, giocare, registrare video, scattare foto e molto altro ancora. Lo smartphone di Redmi ti sorprende fin da subito con il suo eccellente pannello AMOLED da 6.67” super smooth a 120Hz, mentre il potentissimo processore octa-core di MediaTek avvia in un istante tutte le app che vuoi.

Leggero, sottile e con un design eccellente, lo smartphone monta anche un velocissimo modem 5G e un modulo fotografico principale da 50MP con di fianco altri due sensori in grado di scattare foto ad altissima risoluzione e registrare video a dettagli elevatissimi.

È impossibile lasciarsi scappare questa straordinaria occasione su eBay per lo smartphone di fascia media di Redmi, a maggior ragione oggi quando lo puoi acquistare con il 48% di sconto a cui si aggiunge anche la consegna rapida in 48 ore e senza costi di spedizione extra.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.