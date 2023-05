Potente e veloce SSD esterno 512GB a 35€: costruiscilo in 1 minuto (guida)

Una memoria esterna di tipo SSD è migliore del classico hard disk. Più potente e più veloce, ti permette di gestire i file in modo molto più rapido e fluido. Il problema è relativo ai costi: questo genere di memorie portatili ha un prezzo parecchio elevato, soprattutto se lo spazio di archiviazione è ampio.

Una versione da 512GB può arrivare a costare parecchie decine di euro, tutti giustificati, considerando la praticità di questo genere di prodotto. Tuttavia, se possibile, perché non risparmiare parecchio costruendo la propria memoria portatile in autonomia? Ti garantisco 3 cose:

risparmio assicurato senza pesare sulla qualità;

assicurato senza pesare sulla qualità; facilità estrema: non serve alcuna competenza per questa operazione;

estrema: non serve alcuna competenza per questa operazione; certezza del risultato.

Pronto a scoprire come fare? Bene, per completare questa guida, ti servono solo due componenti. Il loro acquisto rappresenterà il totale della spesa che sarà necessario affrontare. Li trovi entrambi su Amazon con spedizioni veloci e gratuite, garantite dai servizi Prime:

SSD Interno SATA3 da 512GB attualmente in sconto a 27,90€; case completo di Orico per HDD ed SSD da 2,5″ a 7,99€ in promozione.

Non servirà altro, nemmeno un cacciavite: niente. In totale, l’investimento sarà di 35,90€ appena. Con una cifra bassissima, avrai un velocissimo e potente SSD esterno con ben 512GB d spazio di archiviazione per i tuoi file!

Come fare per assemblarlo? Facilissimo:

apri la custodia di Orico in plastica rigida: è dotata di meccanismo a scatto;

inserisci l’SSD di Inteso al suo interno, facendo combaciare lo spinotto della custodia con la porta della memoria (sono universali, sarà com inserire una spina!);

chiudi il case;

attacca il cavetto USB che ricevi in dotazione con il kit di Orico.

Finito! Da quel momento in poi avrai a disposizione la tua nuova memoria esterna SSD, pronta per il collegamento diretto al PC, ma anche allo smartphone al tablet. In dotazione viene fornito un cavo con uscita USB A (quella classica), ma per portatili come MacBook di recente generazione (o ChromeBook) o per dispositivi mobili, serve questo adattatore USB C da pochi spiccioli.

Perché spendere di più per ottenere lo stesso risultato? Divertiti con il fai da te(ch) e costruisci in un minuto il tuo SSD esterno da 512GB! Approfitta delle offerte Amazon del momento per spuntare un prezzo bassissimo e risparmiare ulteriormente.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.