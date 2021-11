PosteMobile: Promo Creami con 50GB a 5,90€

PosteMobile ha deciso di rilanciare la sua promo Creami WOW 50 Giga a meno di 6 euro al mese. Questa volta è possibile attivarla in esclusiva online fino al 14 Novembre 2021.

PosteMobile: ecco la Promo Creami che fa per te!

Come abbiamo detto all'inizio, tale offerta prevede 50 Giga di traffico dati in 4G+ su rete Vodafone fino a 300 Mbps in download e 150 Mbps in upload, minuti illimitati verso tutti gli operatori italiani fissi e mobili e SMS sempre senza limiti e verso tutti a soli 5,90 euro ogni mese. Nel pacchetto troviamo anche ben 3,93 Giga di internet in roaming da utilizzare mensilmente per i viaggi in Europa.

La peculiarità più interessante di questa ed altre promo Poste Mobile è il fatto della mancanza di vincoli contrattuali. Inoltre, il prezzo è garantito.

Ricordiamo inoltre che la tariffa in questione offre anche alcuni extra come l'avviso di chiamata, il “Ti Cerco” ed il “Richiama Ora” oltre alla possibilità di navigare in hotspot gratuitamente.

La promo della gamma Creami è attivabile solo ONLINE sia richiedendo il passaggio da altro gestore che attivando un nuovo numero.

Costi ed altro

Il contributo iniziale è pari a 20 euro una tantum. In questo ammontare troviamo 10 euro di costo SIM e 10 euro di ricarica per coprire il primo mese.