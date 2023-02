POS senza conto corrente: ecco come richiederlo

In passato, aprire un conto corrente bancario era considerato un prerequisito fondamentale per accettare pagamenti elettronici. Oggi, fortunatamente, esistono sul mercato soluzioni POS che non richiedono l’apertura di un conto ad hoc, rendendo il processo di pagamento tramite carta alla portata di un più ampio bacino di utenza.

Il POS è uno strumento indispensabile – oltre che obbligatorio – per tutti gli esercenti. Per questo motivo, ridurre nel limite del possibile i costi associati al terminale rappresenta un aspetto strategico per ottenere il massimo rendimento nella vendita. Attivare un POS senza aprire contestualmente un conto corrente permette quindi di risparmiare su alcuni costi bancari altrimenti necessari, senza rinunciare però ai vantaggi dei pagamenti elettronici.

In base all’offerta e alle modalità di attivazione, potrebbe essere richiesta la Partita IVA per richiedere un terminale POS, anche se in alcuni casi (tra cui attività occasionali) non è necessaria. Inoltre, è importante considerare anche la disponibilità di una linea ADSL per terminali che utilizzano questo tipo connessione, oppure valutare la copertura della rete mobile: si tratta di condizioni necessarie per il corretto funzionamento del servizio.

L’offerta POS di Axerve combina tutte le caratteristiche delle soluzioni POS più innovative e smart. Tutti i terminali Axerve, infatti, possono essere collegati a un conto bancario oppure una carta IBAN che accetti pagamenti SDD senza la necessità di aprire un conto corrente presso una specifica banca e offrono al tempo stesso un’ampia gamma di servizi che garantiscono un’esperienza di pagamento eccellente.

Cosa offre POS Easy di Axerve

POS Easy è dotato di connettività Wi-Fi e 4G (mediante scheda SIM inclusa nel prezzo), display touchscreen a colori, GPS integrato e sistema operativo Android, mentre la gestione delle funzioni avviene attraverso una dashboard online. I fondi delle transazioni effettuate vengono accreditati sul conto bancario specificato dall’utente entro il giorno successivo.

Il POS di Axerve non è nemmeno soggetto a canone fisso mensile o annuale: gli unici costi associati sono limitati all’acquisto iniziale (100 euro una tantum), alla tassa di attivazioni pari a 16 euro e alle commissioni dell’1% per transazione.

Per richiedere il tuo terminale POS Easy Axerve, compila il modulo a questo link fornendo i documenti richiesti. Una volta approvata la richiesta, il terminale verrà consegnato al tuo indirizzo, pronto per essere utilizzato.

