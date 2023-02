POS mobile economico: perché SumUp conviene?

Per rimanere al passo con i tempi, non puoi sottovalutare l’importanza del POS mobile. È un’opzione versatile e comoda per ogni commerciante moderno che ha come obiettivo quello di fornire la migliore esperienza di pagamento possibile ai propri clienti: grazie alla sua natura portatile ti permette, infatti, di gestire le transazioni ovunque tu sia. Tra i terminali più famosi c’è SumUp, che si distingue dai suoi concorrenti per la mancanza di costi fissi o di contratti vincolanti, rendendolo così particolarmente economico e appetibile ai più. Ma conviene davvero?

POS cordless e mobile: facciamo chiarezza

Ci sono due tipi di POS portatile: il cordless e il mobile. Il primo è un terminale senza fili che non si può allontanare dalla base. Il secondo si comporta quasi come un telefonino e può essere trasportato ovunque, a patto che vi sia una ricezione della rete mobile. La scelta tra le due opzioni dipende dalle necessità del commerciante. In ogni caso, l’ideale per coloro che svolgono attività in movimento sarebbe un POS mobile per incassare direttamente sul luogo della prestazione.

I costi di un POS portatile possono variare a seconda del modello scelto. I terminali cordless hanno costi simili a quelli tradizionali, con il costo di noleggio o comodato d’uso e le commissioni sulle transazioni. Tuttavia, i modelli mobili possono essere più convenienti e possono includere funzionalità extra come schede SIM o stampanti integrate. È importante valutare attentamente le opzioni disponibili per trovare la soluzione migliore per le proprie esigenze.

SumUp è un POS mobile che – come abbiamo già anticipato – si distingue per l’assenza di costi fissi o di vincoli contrattuali. L’unica spesa prevista è l’acquisto del terminale a 47,58 euro e una commissione del 1,95% per ogni transazione. Il POS SumUp Air è compatibile con qualsiasi metodo di pagamento e permette di stampare o inviare la ricevuta via e-mail o SMS. Il collegamento avviene tramite Bluetooth allo smartphone o al tablet tramite l’applicazione gratuita: non ci sarà bisogno, quindi, di acquistare una SIM dati aggiuntiva oppure di rimanere obbligatoriamente collegati al Wi-Fi. La batteria a lunga durata, che consente di effettuare fino a 500 pagamenti con una sola ricarica, lo rende un alleato perfetto per gli acquisti in mobilità.

Dal punto di vista degli accrediti, per usare SumUp non è necessario aprire nessun nuovo conto. Ti basta inserire i tuoi dettagli nel profilo per ricevere gli accrediti in modo sicuro. Nessun costo fisso per il servizio, nessun costo nascosto, né contratti o lunghe burocrazie, soltanto una semplice commissione per transazione: una volta acquistato il terminale dal sito web, puoi iniziare ad accettare pagamenti fin da subito. Quindi, SumUp conviene? La risposta è sì: SumUp conviene – specialmente se sei un esercente che desidera accettare pagamenti anche in mobilità e non vuole aprire conti ad hoc né sottoscrivere contratti vincolanti.

