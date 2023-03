POS Mobile a zero spese: l'offerta Nexi è imperdibile

Hai bisogno di adeguare la tua piccola attività per permettere pagamenti elettronici senza spendere troppo? Allora l’offerta di Nexi è quella che fa per te.

A soli 19 euro puoi avere un POS Mobile a canone zero e con una commissione unica dell’1.89% per PagoBancomat e Carte Europee. Dedicato ai titolari di partita IVA o codice fiscale, include un’app gratuita per collegare anche il tuo smartphone.

Nexi: il POS Mobile a zero commissioni fino a 10 euro e zero canone

Non preoccuparti per i piccoli importi, perché con l’iniziativa Micropagamenti di Nexi azzeri tutte le commissioni sulle transazioni fino a 10 euro ed hai un credito d’imposta del 30% sul loro importo.

Incluso nel prezzo di attivazione in offerta a 19 euro hai anche il servizio Pay-by-Link che ti permette di accettare un pagamento inviando un link via SMS, email o social network anche quando non è presente fisicamente nel tuo punto vendita. Una soluzione perfetta per i pagamenti a distanza e le consegne a domicilio.

Poi hai l’assistenza telefonica dall’Italia attiva tutti i giorni, compresi sabato e domenica, 24 ore su 24. L’accredito degli importi sarà disponibile entro il giorno lavorativo successivo alla data dell’incasso e non hai nessun vincolo di apertura conto: ti basta averne uno già in Italia.

Approfitta dunque della promozione e ottieni il tuo POS Mobile con Nexi a soli 19 euro: non paghi canone e nessuna commissione fino a 10 euro. La soluzione perfetta per la tua piccola impresa.

