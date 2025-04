POS Easy Axerve: canone zero e 50% di cashback (solo per poco)

Aprire un’azienda o anche solo una piccola attività spesso significa avere tantissime spese a fronte di fatturati non sempre elevati, almeno all’inizio. Sembra una banalità, ma anche i costi dei pagamenti elettronici (come quelli di carte di credito o carte di debito) possono avere un peso non indifferente sul bilancio alla fine del mese. Ma per risparmiare c’è una soluzione: con POS Easy Axerve hai un servizio sicuro e affidabile che ti permette di avere il 50% di cashback sulle commissioni.

Meglio affrettarsi, però, perché questa promozione è disponibile solo fino al 30 aprile 2025. Per attivarla, ti basta andare sul sito ufficiale di Axerve. Intanto, andiamo a vedere nel dettaglio tutti i (tantissimi) vantaggi dell’offerta.

POS Easy Axerve: tanti vantaggi e il 50% di cashback sulle commissioni

Quando i guadagni non sono altissimi o comunque non continuativi, abbonamenti e canoni mensili rischiano di diventare un ostacolo. Proprio per questo motivo, Axerve ha lanciato l’offerta POS Easy a commissioni con zero costi fissi e solo il pagamento una tantum di 16€ di un’imposta di bollo per l’attivazione del servizio e 100€ + IVA per l’acquisto del terminale.

Quest’ultimo, poi, è uno strumento utilissimo e all’avanguardia: il POS Android PAX A920 Pro è dotato di sistema operativo Android e connettività Wi-Fi e 4G, con scheda SIM multi-operatore già inclusa per connetterti subito alla miglior rete disponibile nella zona. Mentre il design è semplice, moderno, leggero e dalle dimensioni compatte.

Stampa lo scontrino in doppia copia e accetta pagamenti su tutti i principali circuiti nazionali e internazionali (Visa, Mastercard, Maestro e non solo), ma anche wallet digitali come Apple Pay, Google Pay o Samsung Pay. Ultimo ma importante dettaglio: non hai alcun vincolo di permanenza.

E ora l’offerta POS Easy di Axerve include anche il 50% di cashback sulle commissioni (comunque molto basse, fisse all’1%). Attiva subito questa promozione prima che scada, per qualsiasi dubbio o problema potrai sempre contare su un’assistenza tecnica 7/7.