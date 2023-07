POS a canone zero per sempre: è possibile con la nuova offerta Nexi

Nexi è sempre più un punto di riferimento del settore dei POS e per chi è alla ricerca di un POS a canone zero mette a disposizione una promozione davvero molto interessante. Si tratta di XPay Easy. Questa soluzione mette a disposizione un POS senza costi fissi, ideale per tutti gli esercenti che eseguono poche transazioni durante l’anno.

XPay Easy di Nexi è disponibile tramite una semplice procedura di attivazione online. Tutti i dettagli sono disponibili tramite il sito ufficiale di Nexi, accessibile dal link qui di sotto.

POS a canone zero: con Nexi è possibile

XPay Easy di Nexi permette di ottenere un nuovo POS a canone zero, con tanti vantaggi e la possibilità di eliminare tutti i costi fissi. Ecco le caratteristiche della promozione di Nexi:

canone zero per sempre (invece che 14,90 euro al mese grazie all’applicazione del codice promo EASY2023)

(invece che 14,90 euro al mese grazie all’applicazione del codice promo EASY2023) nessun costo di attivazione , nessuna commissione di storno e nessun costo in caso di chiusura del contratto

, nessuna commissione di storno e nessun costo in caso di chiusura del contratto accredito in un giorno sul conto corrente delle transazioni

sul conto corrente delle transazioni commissioni pari a 1,8% sul transato + 0,2 euro a transazione

possibilità di accettare pagamenti con più di 30 metodi diversi

possibilità di incassare online o a distanza , tramite sito oppure tramite link da inviare ai propri clienti

, tramite sito oppure tramite link da inviare ai propri clienti servizio d’assistenza in italiano

La proposta di Nexi consente, quindi, di ottenere un POS davvero a canone zero che permette di eliminare i costi fissi. Per tutti gli esercenti che vogliono eliminare i costi legati al mantenimento del POS, quindi, la proposta di Nexi si conferma la più vantaggiosa sul mercato.

Per richiedere XPay Easy basta accedere al sito di Nexi, tramite il link qui di sotto e avviare la procedura di sottoscrizione andando su Scegli XPay Easy. Basteranno pochi minuti per completare l’attivazione della promozione.

