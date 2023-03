Porto-Inter: non perderti la Champions in Streaming

Continuano gli ottavi di finale della UEFA Champions League con Porto-Inter. La partita si giocherà domani, martedì 14 marzo 2023, alle ore 21:00. Per guardare il match in streaming devi abbonarti a NOW TV. Grazie a questa soluzione, a un piccolo prezzo, avrai accesso a tantissimi contenuti esclusivi.

Non perderti 121 partite su 137 a stagione della UEFA Champions League. Inoltre, avrai la possibilità di vedere in anteprima le migliori Serie TV internazionali e nazionali come The Last of Us. Goditi tutti i film più attesi e lo sport in streaming come Formula 1 e MotoGP sempre in diretta. Scegli il Pass più adatto a te.

Con NOW Pass Sport hai tutto lo sport di Sky in diretta streaming a un prezzo decisamente contenuto. Solo 14,99 euro al mese per Formula 1, MotoGP, UEFA Champions League, Serie A TIM, Rugby, Tennis, Basket, NBA e molto altro ancora. Affrettati per assicurarti tutto questo con un risparmio esagerato.

Porto-Inter: la soluzione per uno streaming sicuro e veloce

Per ottenere uno streaming sicuro, veloce e ottimizzato affidati a NordVPN. Grazie a questa VPN potrai vedere Porto-Inter e tutti gli altri contenuti in streaming senza disconnessioni né buffering. Infatti, i suoi server offrono una larghezza di banda illimitata che assicura un flusso dati senza problemi.

Inoltre, incanalando la tua navigazione in un tunnel crittografato sarai anche al sicuro da tracker, malware e hacker. Tutti i tuoi dati personali non potranno essere letti o registrati da niente e nessuno. Nemmeno gli ISP sapranno quanti Giga stai consumando per guardare le tue partite in streaming.

Guarda la UEFA Champions League in streaming dall’estero

Una caratteristica interessante di NOW TV è che potrai vedere Porto-Inter così come tutta la UEFA Champions League e gli altri contenuti in streaming anche dall’estero. Sì, hai capito proprio bene. In pratica, se sei in viaggio fuori dall’Italia, non dovrai sottostare a restrizioni geografiche né censure.

Infatti, i programmi che ami viaggiano con te nei Paesi dell’Unione Europea. Con un abbonamento a NOW TV, in conformità con il Regolamento sulla Portabilità Transfrontaliera, porti in Europa gli stessi programmi disponibili in Italia.

In base alla al Pass che hai attivato potrai accedere senza limitazioni geografiche all’app NOW TV dagli stessi dispositivi che usi solitamente e scegliere il programma che desideri guardare, senza costi aggiuntivi nei seguenti Paesi:

Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.