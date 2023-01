Portatile nuovo? Eccellente Chromebook Acer a 159€: prezzo SBRICIOLATO

La ricerca di un PC portatile che costi veramente poco, ma sia allo stesso tempo completo e affidabile, è finita. Questo spettacolare Chromebook di Acer è molto più di quello che penseresti di poter mai comprare con un investimento così piccolo. Un vero concentrato di tecnologia in dimensioni compatte.

L’ampio pannello FHD da 11,6″ supporta il touchscreen: potrai interagire con dita e pennino Wacom (in dotazione), oltre che con tastiera e mouse. Di fatto, grazie alla possibilità di orientarlo in diversi modi, questo computer è un vero e proprio convertibile. Passa agevolmente da usarlo per scrivere un documento a sfruttarlo come tavoletta grafica, nessun limite. Nemmeno la batteria lo sarà: la sua autonomia energetica è impressionante.

Il sistema operativo Chrome OS permette a prodotti come questi di avere un potenziale immenso. Infatti, grazie al suo minimo consumo di risorse, puoi ottenere prestazioni eccellente. Il tuo laptop sarà sempre super reattivo e pronto ad aiutarti a realizzare qualsiasi progetto desideri. La firma di Acer su questo modello (lo Spin 511 r752tn per l’esattezza) è sinonimo e garanzia di qualità. Non perdere l’occasione di prenderlo a 159€ circa appena da Amazon, le spedizioni sono rapide e gratuite se sei abbonato ai servizi Prime. Disponibilità in promozione limitata.

A stupire di questo modello in particolare è la qualità eccezionale. Di PC con Chrome OS ce ne sono moltissimi, ma non sono affatto tutti uguali. In questo caso, l’attenzione al prodotto è evidente a partire dalla costruzione. Basti pensare che è realizzato con lo scopo di resistere a urti e cadute accidentali:

I test eseguiti in base allo standard militare MIL-STD 810G certificano una struttura resistente ai colpi degli studenti. La cover resistente alla pressione di un peso fino a 60 Kg, la speciale protezione anti-urto e il design a nido d’ape rinforzato proteggono i componenti da eventuali danneggiamenti in caso di caduta da 122 cm di altezza.

Ancora, il pannello touchscreen, la possibilità di ruotare lo schermo a 360 gradi e trasformarlo in un tablet per scrivere e disegnare, lo rendono ancora più esclusivo. Soprattutto se consideri che l’eccellente pennino di Wacom è incluso nella confezione. Per finire, la presenza di webcam integrate ne amplia ulteriormente il potenziale.

Non perdere l’occasione di portare a casa una macchina realmente valida come questo eccellente Chromebook di Acer a prezzo piccolissimo su Amazon. Completa l’ordine al volo per accaparrartelo, le spedizioni sono rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Sii rapido, è un’offerta super limitata.

