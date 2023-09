Portatile MOSTRUOSO: 16GB di RAM e SSD da 512GB (-128€)

Oggi ho deciso di segnalarti una promozione che ha dell’incredibile e che ti permette di portarti a casa un laptop spettacolare a un prezzo decisamente vantaggioso. Dunque vai adesso su Amazon e aggiungi al tuo carrello il portatile ACEMAGIC a soli 271,91 euro, invece che 399,90 euro, applicando il coupon in pagina e il codice QZ3SKQPA al momento del pagamento.

Questa offerta ti permette di risparmiare la bellezza di 128 euro sul totale. Non è certo una promozione che si vede tutti i giorni e infatti sparirà presto, quindi affrettati. Inoltre se preferisci hai la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

Portatile leggero, potente e super economico

Se il tuo budget è limitato oggi con questa promozione potrai avere comunque un ottimo computer che non ti deluderà affatto. Monta un processore Intel Alder Lake N95 con frequenza turbo fino a 3,4 GHz. Troviamo poi ben 16 GB di RAM DDR4 e un SSD da 512 GB. Godrai di un’ottima velocità nell’esecuzione di programmi e di un’accensione rapidissima.

È dotato di un display da 15,6 pollici FHD IPS che ti garantisce un’ottima visione e una bassa emissione di luci blu. Ha una tastiera completa con tastierino numerico, pesa solo 1,7 kg e ha una cerniera che ti permette di inclinarlo fino a 180°. Possiede un ingresso HDMI e porte USB 3.2 per trasferimenti velocissimi.

Inutile girarci intorno, a questa cifra non puoi trovare di meglio. Ecco perché devi essere rapido, lo vorranno in tanti e le unità disponibili spariranno da un momento all’altro. Dunque vai subito su Amazon e acquista il tuo portatile ACEMAGIC a soli 271,91 euro, invece che 399,90 euro, applicando il coupon in pagina e il codice QZ3SKQPA al momento del pagamento. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.