Portatile economico ma POTENTE, ideale per gli studenti (-73€)

Il portatile Teclast F7 Plus 2, per rapporto qualità-prezzo, non è secondo a nessuno. Con una spesa notevolmente ridotta avrai l'opportunità di mettere le mani su un dispositivo che vanta caratteristiche tecniche di tutto rispetto. Prestazioni equilibrate e lunga durata della batteria lo rendono consigliatissimo per gli studenti, ma anche in ambito lavorativo saprebbe farsi rispettare.

Un'occasione da cogliere al volo, prima che la promozione finisca: effettua subito il tuo ordine e, con le offerte di primavera su Amazon, beneficerai di uno sconto vantaggioso del 20% che ti permetterà di acquistare il notebook con poco più di 297 euro ed un risparmio di quasi 73 euro.

Portatile Teclast F7 Plus 2 a prezzo stracciato con le offerte di primavera su Amazon

Nella zona frontale troviamo un ampio display con diagonale di 14,1 pollici e risoluzione FullHD, per immagini sempre nitide e colori brillanti. Il portatile monta una velocissima SSD da 256 GB (con possibilità di espansione fino ad 1TB) accompagnata da 8 GB di memoria RAM. Prestazioni degne di nota grazie al contributo del chip Intel.

Ottima la costruzione: il portatile Teclast si distingue per un design molto sottile e per un peso di appena 1,3 kg, a tutto vantaggio della portabilità. Wi-Fi dual-band, Bluetooth 4.2, 2 porte USB, jack da 3,5 mm per cuffie, porta HDMI: insomma, non manca davvero nulla. Al tuo servizio troverai anche il sistema operativo Windows 10, fin da subito pronto all'uso, ed una mega batteria da 38000 mWh.

Ad un prezzo così basso, le unità disponibili termineranno da un momento all'altro. Sarebbe un vero peccato non approfittarne: metti nel carrello il tuo nuovo portatile Teclast F7 Plus 2, arriverà presto a casa e senza spese di spedizione.