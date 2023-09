Portatile Asus 15,6'' con Windows 11, chip i5 e 512GB SSD (-125€)

ASUS Laptop F515 è perfetto sia per l’ufficio e sia per l’intrattenimento domestico. A bordo troviamo uno schermo FullHD NanoEdge, con cornici super sottili lungo i lati ed un rapporto display-corpo dell’83% per immagini nitide ed immersive. Il processore Intel Core i5 di undicesima generazione, gli 8 GB di RAM e la scheda grafica integrata Intel UHD Graphics pongono le basi per un’esperienza di lavoro e di gioco sempre al top. Nessun compromesso, anche dal punto di vista della connettività.

Hai la possibilità di mettere le mani su questa meraviglia tecnologica ad un prezzo mai visto prima: completa il tuo ordine su Amazon e, grazie ad uno sconto irripetibile del 21%, il portatile Asus F515 è già tuo a soli 479 euro invece di 603,90 euro.

Eccellente portatile Asus a meno di 500 euro

Asus F515 è un computer portatile con display NanoEdge che offre una vasta area di schermo per un’esperienza visiva coinvolgente. Il suo pannello FHD da 15,6 pollici dispone di un particolare rivestimento per eliminare i fastidiosi bagliori e riflessi. Da sottolineare la presenza del telaio rinforzato che migliora la digitazione e consente di aprire e chiudere il laptop con un unico e fluidissimo movimento.

Grazie al design ergonomico, alla robusta costruzione monoblocco ed ai tasti con corsa di 1,4 mm, la digitazione risulta molto confortevole. Stiamo inoltre parlando di un portatile incredibilmente leggero, con un peso di soli 1,8 kg, adatto ad uno stile di vita frenetico e sempre in movimento. Il sistema operativo Windows 11, infine, mette a tua disposizione tutte le applicazioni ed i servizi di cui potresti aver bisogno.

Sarebbe un vero peccato non approfittarne ad un prezzo del genere: aggiungi al carrello il tuo nuovo portatile Asus F515 con un risparmio di quasi 125 euro, arriverà a casa con consegna gratis e velocissima.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.