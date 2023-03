Portatile da 14" con 8GB RAM e 256GB SSD in SCONTO FOLLE su Amazon

Prima che tutto finisca voglio dirti che un offerta di questo tipo non è normale, per cui se non fai in fretta rischi di perderla. In questo momento su Amazon puoi acquistare il portatile Teclast F7 Plus 2 a soli 259 euro, invece che 840 euro, applicando il coupon in pagina.

No, non è uno scherzo è assolutamente tutto vero. Potrebbe essere un errore di prezzo, ragion per cui bisogna essere ancora più veloci. Inoltre questa offerta prevede anche la possibilità di acquistare subito e pagare a rate con Cofidis al check-out. Questo laptop è leggero e potente, perfetto per lavoro e scuola. A un prezzo del genere non si può trovare di meglio.

Portatile Teclast F7 Plus 2: a questa cifra è un affare

Non ci sono dubbi sul fatto che il prezzo è incredibile ed è la prima cosa che salta agli occhi. Tuttavia non è solo l’ottimo sconto a rendere l’offerta così invitante. Questo portatile è dotato di un buon processore, Intel Gemini Lake di ottava generazione, con 4 Core e 4 Thread, che arrivano a 2,6 GHz. E una GPU integrata Intel Graphics 600 UHD che garantisce riproduzioni video in 4K.

Il tutto viene ben supportato da 8GB di RAM e un SSD da 256GB, espandibili fino a 1TB. Il che significa che potrai svolgere tutte le funzioni principali senza problemi. Sicuramente perfetto per programmi quali Word, Excel, per navigare sul Web e guardare film o serie TV. Potrai toglierti più di una soddisfazione insomma.

Fai presto perché come ti dicevo una promozione così durerà un soffio. Quindi prima che sia tardi fiondati su Amazon e metti nel tuo carrello il portatile Teclast F7 Plus 2 a soli 259 euro, invece che 840 euro, applicando il coupon in pagina. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.