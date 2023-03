Portafoglio in pelle Apple MagSafe in offerta? Su Amazon il prezzo è FOLLE

Attraverso la tecnologia MagSafe, Apple è riuscita a creare un parco accessori davvero incredibile. Uno dei più amati ed eleganti è il portafoglio MagSafe in pelle che oggi, incredibilmente, scende di prezzo su Amazon grazie allo sconto del 26%. In questo modo il suo prezzo di listino di 69 euro scende fino a quota 50,90 euro nonché uno dei più bassi di sempre.

Portafoglio in pelle Apple MagSafe: caratteristiche principali

Il portafoglio della Apple per iPhone è realizzato in pelle pregiata, conciata con procedure speciali e si aggancia in un attimo al retro del vostro iPhone grazie ai potenti magneti integrati. Potrete anche sovrapporlo a una custodia MagSafe scegliendo l’abbinamento di colore che preferite. Al suo interno potete conservare fino a tre carte di credito, di debito, Bancomat e tante altre senza il rischio che si smagnetizzino: l’interno, infatti, è totalmente schermato da qualsiasi radiazione.

Progettato per essere comodo ma allo stesso tempo elegante, il nuovo portafoglio MagSafe in pelle per iPhone è l’ideale per avere sempre a portata di mano documenti e carte di credito. Recentemente è stato incluso nella compatibilità con la funzione Dov’è: se si stacca dal telefono, potete ricevere una notifica con l’ultima posizione conosciuta. Tra gli iPhone compatibili vi sono:

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 13 mini

iPhone 13

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 12 mini

iPhone 12

Il portafoglio MagSage in pelle della Apple è uno degli accessori più eleganti e utili che possiate collegare al vostro iPhone. Oggi su Amazon è in grande offerta e il suo prezzo di 69 euro scende fino a quota 50,90 euro grazie allo sconto del 26%. Consegne rapide e gratuite in tutta Italia grazie ad Amazon Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.