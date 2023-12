Portafoglio da uomo Fossil: SUPER PREZZO su Amazon (-43%)

Rinnova il tuo stile partendo dalle basi: un elegante portafoglio da uomo del marchio Fossil che, grazie allo sconto Amazon del 43%, puoi avere a soli 51,08 euro invece del prezzo originale di 89.

Portafoglio da uomo Fossil: un tocco di stile ed eleganza

Realizzato in pregiata pelle e caratterizzato da un design Bifold, questo portafoglio combina stile e praticità in un unico accessorio. Le dimensioni di 10.16cm in lunghezza, 0.33cm in larghezza e 9.85cm in altezza lo rendono perfetto da inserire comodamente in tasca senza compromettere lo stile.

Al suo interno, troverai tutto il necessario per organizzare al meglio la tua vita quotidiana. Una tasca portamonete per i tuoi contanti, una finestra ID per una rapida identificazione, due tasche a portafoglio per documenti essenziali, due tasche scorrevoli per ulteriori opzioni di archiviazione e ben otto scomparti per le tue carte di credito.

Il materiale interno è realizzato con una combinazione di cotone e pelle, garantendo durata e resistenza nel tempo. Questa scelta di materiali non solo conferisce al portafoglio un tocco di classe, ma ne assicura anche la funzionalità nel tempo.

Approfitta subito di questa incredibile offerta su Amazon e aggiungi un tocco di eleganza al tuo quotidiano. Scegli il portafoglio da uomo Fossil Ryan e fai un affare unico che unisce stile, qualità e convenienza. Non lasciarti sfuggire questa occasione: clicca ora e rendi il tuo accessorio quotidiano un vero gioiello di classe.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.