Portafogli ultra slim con BLOCCO RFID a 9,99€: carte di credito al sicuro

Con questo spettacolare portafogli ultra slim, potrai tenere al sicuro le tue carte di credito e i documenti in tessera. Come? Semplicissimo: ci penserà la tecnologia di “blocco RFID“. Essenzialmente, il particolare materiale con cui è costruito questo prodotto, impedirà la scansione delle tessere quando sono al suo interno. Di conseguenza, alcun malintenzionato potrà accedere ai tuoi dati sensibili o tentare o furto di dati.

Complice è un goloso scobnto Amazon a tempo del 50%, puoi portare a casa questo utilissimo sistema a 9,99€ appena: spunta il coupon in pagina completa l’ordine al volo per approfittarne. Se sei abbonato ai servizi Prime, godi anche di spedizioni assolutamente veloci e gratuite. Disponibilità in promozione in scorte super limitata.

Naturalmente, il sistema di sicurezza è il suo punto di forza principale. Tuttavia, non è l’unico motivo per il quale dovresti scegliere questo portafogli. Infatti, nonostante sia super sottile, è realizzato per offrirti tutto quello di cui puoi avere bisogno durante la giornata. L’ampio scompartimento per inserire le tessere e super pratico da gestire: basterà tirare la speciale linguetta per scegliere la carta che ti serve. Sulla parte frontale, c’è uno scompartimento speciale nel quale inserire la tessera che utilizzi di più: sarà l’unica che si potrà scansionare anche quando è all’interno. L’ideale per la carta di pagamento che usi più spesso oppure per il badge che utilizzi al lavoro.

Ancora in uno degli angoli del dispositivo c’è un pratico gancetto, che ti permetterà di attaccare quello che preferisci, come ad esempio una coordina da collo. Sul posteriore c’è invece una comodissima fibbia, che risulterà perfetta per agganciare il prodotto in diversi contesti: alla borsa oppure alla cintura, ad esempio.

Non perdere l’occasione di portare a casa questo utilissimo portafogli ultra slim, con sistema di “blocco RFID” a mini prezzo da Amazon. Risparmia il 50% e prendilo a 9,99€ appena: spunta il coupon in pagina e completa l’ordine al volo per approfittarne, le spedizioni sono rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.