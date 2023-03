Portafogli stile MagSafe per TUTTI gli smartphone? Bastano 7,50€ (-50%)

Come un accessorio per sistema MagSafe, ma compatibile con ogni smartphone: questo portafogli è unico nel suo genere. Già perché, a differenza di altri modelli, può contare su una linguetta di chiusura, che impedirà al contenuto di scivolare: dettaglio da non trascurare, non presente su altri prodotti simili.

Approfittando dello sconto a tempo, da Amazon lo prendi risparmiando il 50%: spunta il coupon in pagina e completa l’ordine al volo per accaparrartelo, le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Disponibilità in promozione limitatissima.

Lo installi in meno di un secondo: basta appoggiarlo sul posteriore e rimarrà ben agganciato al dispositivo tramite un forte adesivo (usa una cover per posizionarlo). Inserisci quello che vuoi avere sempre a disposizione e poi chiudi tutto con la linguetta: il meccanismo elastico aiuterà a mantenerla salda, così da proteggere tessere, banconote e tutto il contenuto.

Normalmente, prodotti come questo sono ben più costosi. Un portafogli in stile MagSafe – ma per ogni smartphone – a 7,50€ è assolutamente da avere: spunta il coupon in pagina e completa l’ordine al volo per approfittarne. Lo prendi da Amazon con spedizioni rapide e gratuite, se sei abbonato ai servizi Prime. Sii rapido, la disponibilità in promozione è limitata.

