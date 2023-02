Portafogli intelligente a 14€: carte di credito e dati al SICURO (-50%)

Molto bello sotto il profilo estetico e compatto nelle dimensioni. Questo portafogli intelligente è perfetto per stare in tasca ingombrando pochissimo. Inserisci banconote, carte di credito, bancomat e documenti in tessera e tieni tutto ben conservato, ma non solo. Con questo speciale modello, tieni anche tutto particolarmente al sicuro. Infatti, grazie alla tecnologia di blocco RFID della quale è dotato, terrà al sicuro tutte le tue tessere dotate di chip NFC.

Sai cosa significa? Semplice: sarà impossibile scansionarle a tua insaputa per rubare dati, informazioni sensibili, denaro e non solo. Quando le carte sono all’interno del prodotto, di fatto alcuna scansione sarà possibile: potrai stare tranquillo e non temere i malintenzionati. Un prodotto molto particolare e decisamente utile, che adesso puoi portare a casa da Amazon con sconto del 50%. Tutto quello che devi fare è spuntare il coupon in pagina e completare l’ordine al volo. Te l’accaparri a 14,99€ appena e le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Sii veloce, la disponibilità in promozione è super limitata.

Molto apprezzabile sotto il punti di vista estetico, sono le dimensioni super compatte a renderlo ancora più interessante: l’ingombro in tasca è minimo. Pensato principalmente per carte e documenti in tessera, puoi anche inserire delle banconote, così da avere comunque un minimo di contante.

La tecnologia di blocco RFID, che impedisce la scansione delle tue tessere da parte di malintenzionati, è la caratteristica che rende unico questo prodotto. A questo prezzo, complice lo sconto Amazon del 50%, il portafogli intelligente è decisamente imperdibile. Per approfittarne, spunta il coupon in pagina e completa l’ordine al volo. Te l’accaparri a 14,99€ appena e le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Sii rapido, la disponibilità in promozione è super limitata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.