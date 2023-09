Portafogli di design con BLOCCA furti: a 11€ è assolutamente da avere

Questo spettacolare portafogli di design, super capiente, è dotato di sistema di blocco dei furti e non solo. Terrà anche al sicuro i tuoi dati personali. Infatti, questo sistema – denominato “blocco RFID” – renderà impossibile per un malintenzionato il recupero di denaro o informazioni da carte di credito o tessere con supporto NFC. Infatti, quando saranno all’interno, la loro funzionalità contactless viene disattivata.

Spunta il coupon in pagina e completa al’ordine al volo per accaparrarti questo eccellente prodotto a 11€ circa appena. Lo ricevi con spedizioni assolutamente veloci e gratuite, grazie ai servizi Prime.

Super comodo, potrai inserire banconote, carte di credito, bancomat, documenti in tessera, monete e non solo. A differenza di altri modelli con antifurto, questo è anche particolarmente capiente. Un prodotto decisamente interessante, che ti permetterà di tenere al sicuro denaro e dati. Infatti, non è purtroppo raro che dei malintenzionati – utilizzando smartphone o POS portatili – provino a leggere i chip contactless delle carte, proprio allo scopo di rubare.

Con un portafogli come questo – con tecnologia di blocco RFID – ti permetteranno di stare tranquillo, anche se deciderai di portarlo sulla tasca posteriore dei pantaloni. Non perdere l’occasione di fare un eccellente affare su Amazon: spunta il coupon in pagina e completa l’ordine al volo per accaparrartelo a 11€ circa appena. Lo ricevi con spedizioni assolutamente rapide e gratuite, grazie ai servizi Prime. Sii veloce: è già quasi finito.

