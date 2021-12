Portachiavi smart: 5 modelli per Natale (da 4,90€ su Amazon)

Un portachiavi smart può essere un bel pensiero per Natale, soprattutto puoi spendere poco e assicurarti un figurone. Ho seleziona 5 modelli, che trovi su Amazon a partire da 4,90€. Le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime, in tempo per metterli sotto l'albero.

Portachiavi smart per Natale: 5 modelli su Amazon

Smart nel senso stretto della traduzione del termine: intelligenti. Alcuni lo sono in senso tecnologico, altri invece sono degli strumenti multiuso pronti a stupire.

Il primo, il più economico, è uno strumento 6 in 1. Sembra un chiave, ma in realtà ha un sacco di funzioni tutte da scoprire. Include un cacciavite a stella, uno a testa piatta, un taglierino, un apribottiglie e non solo. Lo prendi a 4,90€.

Sempre in tema strumenti multiuso, con una spesa poco più grande puoi prendere questo gioiellino 18 in 1. Sembra un fiocco di neve, ma in realtà è una vera e propria genialata con un sacco di possibilità. Perfetta per gli amanti del fai da te, puoi prenderla a 5,99€.

Il terzo è un telecomando Bluetooth per smartphone, perfetto per gli amanti delle foto. Compatibile con Android e iOS, lo configuri in un attimo e poi è pronto. Puoi scattare oppure iniziare la registrazione di un video, semplicemente premendo un pulsante, senza toccare il tuo device. Perfetto per foto di gruppo oppure selfie panoramici. Puoi prenderlo a 7,99€, un successo assicurato.

Il quarto portachiavi intelligente è KeySmart Flex, una vera chicca. Perfetto per chi ha molte chiavi, perennemente in disordine. Questo dispositivo si configura in un attimo e permette di avere finalmente tutto in ordine, ben compattato. Il modello per ben 8 chiavi lo prendi a 12,99€.

Per finire, il prodotto smart per eccellenza. Il salvatutto di chi perde tutto: Tile Mate, modello 2022. Un tracker Bluetooth avanzato che, una volta attaccato a borse o chiavi, ti permetterà finalmente di non rischiare di perderli: se ti allontani troppo, ricevi una notifica sullo smartphone. Super semplice da usare, lo prendi in sconto a 18,50€ adesso.

Non c'è niente di meglio di un portachiavi smart per Natale, come apprezzato pensierino. Non essere banale però: scegli su Amazon in prodotto innovativo, che costi anche pochissimo. Per ricevere tutto in tempo, completa velocemente gli ordini.