Porta la simulazione al livello successivo con il Volante Ufficiale Microsoft SCONTATO!

Nel caso fossi fan delle due ruote, l’offerta che andiamo a proporre fa proprio al caso tuo. Lo sappiamo bene, non sempre si può scendere in pista per provare auto sportive o gareggiare. Con il volante Ufficiale di Microsoft per Xbox e PC, però, potrai però giocare ai videogiochi di guida portando la simulazione allo step successivo. Su Amazon è disponibile uno sconto del 26% che fa crollare questo volante a soli 95,98€ invece dei classici 129,99€!

Tutte le caratteristiche del volante Hori (Ufficiale Microsoft)

Il Racing Wheel Overdrive di HORI è il volante da corsa definitivo per Xbox dato che è stato specificamente progettato per la nuova generazione di console Microsoft. Il Racing Wheel Overdrive offre una combinazione di caratteristiche e funzionalità che lo rendono la scelta ideale per i giocatori che desiderano un’esperienza di guida autentica e simulativa.

Il volante stesso è realizzato con materiali di alta qualità, tra cui alluminio e pelle per offrire un feedback realistico all’utente. Il rapporto di sterzata di 270 gradi è regolabile, permettendoti di personalizzare l’esperienza di guida in base alle tue preferenze e i pedali sono in scala reale, offrendo un feedback realistico.

Il Racing Wheel Overdrive è inoltre dotato di una serie di funzioni che lo rendono un’opzione versatile e adatta a qualsiasi gioco di guida. Puoi utilizzare il volante con una varietà di giochi su Xbox Series X/S, Xbox One e Windows 10. Inoltre, puoi personalizzare le impostazioni del volante tramite l’app HORI Racing Wheel Overdrive per PC e console.

Se stai cercando il volante perfetto per Xbox o PC, il Racing Wheel Overdrive è la scelta giusta per te. Grazie allo sconto del 26%, potrai portarlo a casa per 95,98€ invece dei classici 129,99€!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.