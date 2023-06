Porta il cinema a casa con la smart TV Samsung 50" a prezzo HOT (-43%)

Ti sembrerà follia o il classico errore di prezzo ma è tutto vero, te lo assicuriamo: la bellissima smart TV Samsung UHD 4K 50″ è in offerta su eBay a un prezzo a dir poco sensazionale. Infatti, grazie a uno sconto immediato del 43% che ti permette di risparmiare subito ben 260€, quest’oggi ti bastano appena 339€ per avere il cinema direttamente nel salotto di casa.

Nonostante il calo repentino di prezzo e lo sconto a due cifre, stiamo parlando di una smart TV che ha tutte le carte in regola per assicurarti sempre un’eccellente esperienza visiva sotto ogni punto di vista.

La stupenda smart TV Samsung UHD 4K 50″ costa una sciocchezza su eBay

Basta un rapido sguardo per comprendere fin da subito che la smart TV di Samsung è un vero affare da non lasciarsi scappare: il bellissimo pannello Ultra HD a risoluzione 4K da 50″ è abbracciato da cornici super sottili per un effetto immersivo assicurato. Come se non bastasse la tecnologia PurColor è sempre al tuo fianco per strabiliarti con miliardi di sfumature di colore e una profondità unica dei neri, mentre l’Adaptive Sound ti accompagna con un muro sonoro potente e avvolgente.

Alimentata da un processore Crystal Processor 4K per dettagli straordinari immagine dopo immagine, la smart TV in offerta su eBay è ovviamente compatibile con le più importanti piattaforme di streaming per allietarti con le migliori serie TV e film attualmente in programmazione.

Cosa stai aspettando? Metti subito nel carrello la smart TV di Samsung fintanto che costa così poco; se l’acquisti adesso ti arriva a casa in pochissimo e senza costi di spedizione extra.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.