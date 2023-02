Porta cellulare magnetico per auto: solo 10€ su Amazon (CODICE SCONTO)

Grande offerta Amazon su un oggetto piccolo ma, di questi tempi, sicuramente indispensabile. Parliamo di un pratico porta cellulare magnetico per auto che grazie al codice sconto “E9LOCMWX” da attivare al momento del pagamento puoi portarti a casa con soli 10 euro. Già disponibile per la consegna, lo riceverai a casa domani.

Porta cellulare magnetico per auto in offerta: l’affare Amazon

Questo porta cellulare magnetico per auto supporta un carico fino a 3.5 chilogrammi dandoti la possibilità di posizionare qualsiasi smartphone che abbia uno smartphone con display dai 4 ai 7 pollici.

La forte forza magnetica applicata permette di evitare che il telefono cada anche in caso di frenate brusche, curve strette o strade sconnesse. I 6 magneti integrati forniscono un campo magnetico chiuso più stabile che non danneggiano il telefono e non influiscono sul segnale GPS del dispositivo.

Lo agganci facilmente alla bocchetta dell’aria condizionata ed è subito pronto per essere utilizzato: perfetto nel caso la tua auto non sia dotata di sistema infotainment con Android Auto o Apple CarPlay, così da avere tutto quello che ti serve, come il navigatore, a tua disposizione.

Il prezzo, grazie al codice sconto “E9LOCMWX” che devi inserire al momento del pagamento è di soli 10 euro. Praticamente un’inezia di fronte alla sua incredibile utilità.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.