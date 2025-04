Porta cellulare magnetico per auto a soli 9,99 euro: 60% di sconto Amazon

Il porta cellulare magnetico per auto del marchio LISEN è progettato per darti la massima stabilità, compatibilità totale e zero stress per reggere perfettamente il telefono mentre sei alla guida. Dotato di ben 20 magneti N52 ultra potenti, oggi puoi acquistarlo a soli 9,99 euro grazie al 60% di sconto.

Porta cellulare magnetico per auto: smartphone al sicuro e sempre sotto controllo

Questo porta cellulare si adatta perfettamente sia agli iPhone con MagSafe che agli smartphone Android, grazie agli anelli metallici inclusi. Non importa nemmeno che tipo di bocchetta abbia la tua auto dato che il gancio in metallo rinforzato lungo e robusto si aggancia saldamente sia alle griglie verticali che orizzontali. Inoltre, puoi ruotarlo a a 360° per avere sempre l’angolo di visuale perfetto.

Il supporto è compatto, elegante ed è pensato per accompagnarti alla guida assicurandoti un’esperienza ordinata, ma soprattutto comoda e sicura. Un alleato da viaggio che ti sarà utile per rispondere alla chiamate in vivavoce, impostare il navigatore satellitare o le tue canzoni preferiti.

Non lasciartelo scappare: oggi lo trovi su Amazon al prezzo a dir poco imbattibile di soli 9,99 euro, grazie al 60% di sconto attivo sul prezzo di listino.