Porta Alexa in macchina grazie a Echo Auto (ora scontato del 50%!)

Ecco un’affare irresistibile per rendere la tua esperienza in auto ancora più smart! Il nuovissimo Echo Auto (2ª gen.), il tuo compagno di viaggio con Alexa a bordo, è ora disponibile su Amazon a un prezzo davvero conveniente. Oggi puoi portartelo a casa per soli 34,99 €, risparmiando ben 35 € rispetto al prezzo di listino. Non lasciarti sfuggire questa opportunità di trasformare la tua auto in un hub di controllo vocale intelligente.

Echo Auto: ecco tutte le caratteristiche

Una delle sue caratteristiche principali è la facilità di installazione. Basta collegarlo alla porta USB della tua auto e sei pronto a iniziare. È compatibile con la maggior parte delle auto che dispongono di una porta USB, quindi non dovrai preoccuparti di compatibilità.

Una volta installato, puoi controllare la tua auto con la voce, utilizzando comandi vocali per gestire la musica, le mappe, i podcast e molto altro. Puoi anche accedere alle tue informazioni e servizi preferiti, come ascoltare musica, podcast e notizie.

Echo Auto è progettato per consentirti di utilizzare Alexa in modo sicuro mentre sei al volante. Puoi riprodurre la tua musica preferita, effettuare chiamate, rispondere ai messaggi e altro ancora, il tutto con comandi vocali, senza distrarti dalla strada.

Il design sottile e compatto di Echo Auto lo rende facile da posizionare in auto. Con i suoi 5 microfoni integrati, Alexa riesce a sentirti anche in presenza di rumori ambientali come la musica o il traffico. Inoltre, viene fornito con un caricatore rapido per auto, che ti permette di caricare il telefono mentre sei in viaggio.

Echo Auto è inoltre compatibile con i dispositivi per la casa intelligente, consentendoti di regolare il termostato, spegnere le luci e controllare altri dispositivi smart direttamente dall’auto.

Infine, Echo Auto è progettato per la tua privacy e include un pulsante per disattivare i microfoni quando desideri preservare la tua privacy.

Fai tuo Echo Auto a soli 34,99 € e approfitta dello sconto Amazon del 50%!