Pop Corn a tutte le ore: falli a casa con la macchinetta ARIETE

Rendi uniche e speciali le tue serate davanti alla televisione con la macchinetta Pop Corn Maker Party Time di Ariete, perfette per guardare film in solitaria o durante le feste con gli amici.

Acquistala ora grazie alla promozione in corso del 18% di sconto su Amazon e la pagherai solamente 57,20€ risparmiando così più di 15€. Non aspettare un secondo di più e aggiungila al tuo carrello per completare il check-out prima che la promozione termini o vada in esaurimento.

Ricorda che con il tuo abbonamento Amazon Prime potrai usufruire in qualsiasi momento di spedizioni gratuite e veloci in tutto il territorio italiano.

Serate sempre uniche e scoppiettanti con la macchina per pop corn di Ariete

Ogni volta si va al cinema non si può fare a meno di prendere una bella porzione di pop corn da gustare durante la visione di un buon film. Quindi perché non replicare anche a casa se non con questa straordinaria Pop Corn Maker Party Time di Ariete trasformando il tuo salotto in una sala cinematografica. Preparali tutte le volte che vuoi in soli 3 minuti per gustarli durante la tua serie preferita o le partite di calcio insieme agli amici.

Il suo design unico in stile retrò e i colori vivaci la rendono veramente bella da vedere e da tenere in bella vista nella tua cucina. É piccola e non prende molto spazio, ma non per questo poco potente o copiosa. Infatti il suo serbatoio da 600 grammi conterrà abbastanza pop corn per tutta la serata preparandone 50 grammi ogni volta che la azionerai.

Grazie alla sua tecnologia ad aria calda non dovrai aggiungere nessun tipo di condimento, in questo modo avrai dei popcorn privi di grassi e più sani. Naturalmente una volta che saranno pronti potrai comunque condirgli come più preferisci che siano dolci o salati.

La speciale funzione “Pulse-Clean” rimuoverà tutti i pop corn rimasti nell’interno della macchina in modo da non perderne nessuno.

Preparati a una serata a base di film e pop corn con questa straordinaria Pop Corn Maker Party Time di Ariete che trovi adesso su Amazon a soli 57,20€ grazie allo sconto del 18%.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.