La Polizia Postale avverte: se un SMS ti invita a contattare questo numero non farlo

In una campagna smishing pericolosa e insidiosa, un SMS invita il destinatario a contattare urgentemente un numero di telefono particolare. La Polizia Postale sta avvisando tutti gli utenti a non farlo perché si tratta di una truffa telefonica particolarmente ostica. Un avvertimento che tutti faremmo bene a conoscere e seguire.

Nell’ultimo comunicato stampa, le Forze dell’Ordine hanno spiegato: “Se hai ricevuto un SMS che ti invita a contattare un numero che inizia con 892 – 893, con il pretesto di informarti su un’importante comunicazione che ti riguarda, non cedere alla curiosità di chiamare!”.

“Queste numerazioni, cosiddette ‘a valore aggiunto‘ – continua la Polizia Postale – sono utilizzate per la fornitura di servizi a pagamento di carattere sociale-informativo. Il costo della chiamata è indipendente dalla localizzazione geografica del cliente e può prevedere un importo per la risposta e un prezzo al minuto”.

Cosa succede se chiamiamo il numero indicato nell’SMS truffa? “Si resterà in attesa di ricevere la comunicazione che ci riguarda e alla fine della telefonata ci verrà addebitato il costo del servizio“, concludono gli esperti in truffe telefoniche della Polizia Postale.

Come riconoscere questo SMS e difenderci dalla truffa

Recentemente avevamo già toccato l’argomento truffe telefoniche, quando non richiamare o non rispondere. In questo caso l’esca dei criminali è un SMS che contiene la richiesta di chiamare un numero di telefono che inizia con 892 o 893. Se ti trovi davanti a questa numerazione non richiamare assolutamente. È un chiaro segnale che sei davanti a una pericolosa truffa.

La Polizia Postale consiglia: “Se ricevi una comunicazione da un mittente sconosciuto controlla con attenzione il contenuto del messaggio e non richiamare numerazioni sospette, verificando sulla Rete se ci sono feedback al riguardo. Scoperta la truffa blocca il numero per evitare di ricevere altri messaggi”.

Quindi nel dubbio meglio evitare di agire e ragionare. Online si possono effettuare ricerche che potrebbero rivelare informazioni preziose in merito al messaggio ricevuto di altri utenti che sono caduti nella trappola o l’hanno scampata.