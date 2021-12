Polaroid Now è il regalo perfetto di Natale (scontone)

Sai che le Polaroid sono tornate di moda? Solitamente chiamiamo così le foto istantanee, ma in realtà sono le vere e proprie fotocamere che una volta permettevano di catturare ricordi all'istante. Grazie all'innovazione tecnologica, oggi queste hanno acquisto qualcosa di nuovo, ma come sempre sono perfette per rendere i tuoi ricordi unici.

Tra i nuovissimi modelli sul mercato trovi proprio lei, la Now, che ora è in offerta su eBay. Grazie al ribasso del 23% te la porti a casa pazzesco (98,90€) e approfittando fintanto delle spedizioni veloci e gratuite in tutta Italia.

Non farti problemi, il rivenditore è affidabilissimo e con un feedback che supera il 90% della positività.

Polaroid Now: di cosa è capace questa macchinetta fotografica

Con un design vintage che però strizza l'occhio al moderno, la Polaroid Now è una macchinetta fotografica di prima qualità. Ovviamente fa affidamento sul marchio stesso che per anni è stato un'icona conosciuta in tutto il mondo.

Grazie all'autofocus è praticamente impossibile sprecare cartucce e pellicole dal momento che ogni istantanea verrà perfetta. In più puoi sperimentare diversi effetti con la doppia esposizione e non solo. Punti, scatti e tac: lei sputa fuori la tua foto subito.

E' compatibile con le cartucce per il modello i-Type tipo 600 che al momento trovi in sconto su Amazon.

Quindi, cosa aspetti a farla tua? La ricevi in tempo per Natale per rendere subito pazzesche queste prime feste. E' persino un perfetto regalo per qualcuno di speciale quindi non ci penserei più di due volte.

Acquista subito la tua Polaroid Now su eBay a soli 98,90€. Le spese di spedizione sono completamente gratuite in tutta Italia.