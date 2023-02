Polar Vantage M2: smartwatch multisport con GPS a prezzo HOT (-35%)

Il weekend si chiude con una straordinaria offerta di Amazon che ha come protagonista un eccellente smartwatch sportivo completo di tutto, il Polar Vantage M2. Sapientemente realizzato con materiali di altissimo livello e con tutto ciò di cui ha bisogno uno sportivo per tenere traccia dei propri allenamenti, quest’oggi hai la possibilità di acquistarlo ad appena 194€ con il 35% di sconto.

Non è necessario essere uno sportivo pluripremiato per riconoscere le numerose funzionalità di alto livello di Vantage M2, a partire dall’eccellente pannello frontale che ti mostra sempre con chiarezza tutte le informazioni più importanti durante i tuoi allenamenti.

C’è il 35% di sconto su Amazon per il Polar Vantage M2: affare d’oro incredibile

Dotato di un precisissimo sensore HR per il tracking costante 24/7 del battito cardiaco e anche della concentrazione di ossigeno nel sangue (SpO2), lo smartwatch di Polar sfrutta alla perfezione gli oltri 130 profili sportivi per mantenerti in forma durante i tuoi allenamenti.

Ma non solo: il wearable monitora il sonno e analizza il modo in cui il tuo corpo ha recuperato lo stress quotidiano, mentre hai anche a disposizione il programma gratuito Running Program per raggiungere i tuoi obiettivi di corsa.

Con questa offerta di Amazon hai finalmente l’opportunità di allacciare al polso uno tra i migliori sportwatch presenti sul mercato, ora incredibilmente in sconto del 35% con tanto di consegna rapida in 1 giorno e senza costi di spedizione extra con i servizi Prime.

