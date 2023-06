Polar Vantage M2, IL RE degli smartwatch per gli SPORTIVI oggi a metà prezzo su Amazon

Il Polar Vantage M2 è un avanzato orologio sportivo disponibile su Amazon al prezzo scontato del 47%, al prezzo di 159,00€ rispetto al prezzo consigliato di 299,95€. Questo dispositivo è progettato per migliorare le prestazioni degli atleti, offrendo una vasta gamma di funzioni e informazioni utili. Insomma, a differenza di molti altri prodotti, questo smartwatch pone l’accento sulle attività sportive, offrendo una suite di sensori e servizi plasmati per aiutarti a dare il meglio durante l’attività fisica. Su questo fronte, il Polar Vantage M2 ha davvero pochi competitor alla sua altezza.

Proprio per questo motivo, ti suggeriamo vivamente di non farti scappare questa offerta. Pagherai il Vantage M2 poco più della metà del suo normale prezzo di listino. L’offerta non durerà a lungo e hai davvero poco tempo per approfittarne, non fartela scappare. La spedizione è gratuita per tutti i clienti Prime, mentre la disponibilità è immediata: ordinalo subito per riceverlo a casa entro domani.

Con oltre 130 profili sportivi tra cui scegliere, è possibile personalizzare l’allenamento in base alle proprie esigenze. Il Vantage M2 monitora la frequenza cardiaca dal polso, offre il monitoraggio del sonno e analizza il recupero dallo stress quotidiano, consentendo di regolare l’intensità degli allenamenti. Grazie al Running Program gratuito e alla guida all’allenamento personalizzato FitSpark, è possibile raggiungere gli obiettivi di corsa in modo più semplice ed efficace. La funzione Training Load Pro monitora il carico di lavoro e verifica il recupero, mentre l’assistente all’integrazione FuelWise fornisce indicazioni sulle integrazioni e l’idratazione necessarie durante l’allenamento. Praticamente nessun altro smartwatch offre quest’ultima funzione, che pure è fondamentale per la tua salute e per aiutarti a dare il massimo durante le attività ad alta intensità, come il running. Il Polar Vantage M2 ha ovviamente anche tutte le funzionalità di base che ci si aspetta da uno smartwatch, offrendo funzioni come il controllo della musica, le notifiche di chiamate e messaggi e altro ancora. Con un display a colori da 1,2″ antiriflesso, è comodo da indossare durante le attività sportive. Non farti scappare questa offerta: solo per oggi il Polar Vantage M2 lo paghi metà prezzo!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.