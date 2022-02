Polar Unite è lo smartwatch che non dovrebbe costare così POCO (-50€)

Uno smartwatch fuori dal comune Polar Unite che al polso ti mette qualunque cosa tu abbia bisogno senza mai peccare. Perfetto sia per lui che per lei, è uno dei modelli più sottovalutati sul mercato. Forse perché di solito costa un po' tanto ma grazie alla promo ora su Amazon, te lo porti a casa concludendo un affare unico. 99,90€ per riceverlo subito e innamorartene a prima vista cosa che, credimi, sarà impossibile non fare.

Ti basta cliccare su “acquista ora” per riceverlo a casa in uno o due giorni e senza costi aggiunti grazie ai servizi Prime garantiti.

Polar Unite: lo smartwatch a cui non dici no

Ti avviso subito: è disponibile in numerose colorazione quindi se questa non fa al caso tuo, non ti preoccupare che trovi comunque pane per i tuoi denti. Ha un display luminoso e a colori che ti stupisce nonostante il cuore te lo rubi con il suo design. Elegantissimo, di lusso e senza peccare di qualità: i materiali utilizzati sono eccezionali tant'è vero che la sua parola chiave è robustezza.

A prima vista sembra un orologio da polso classico, ma fidati che è totalmente smart. Ti basta un'occhiata per leggere all'istante tutto ciò che ti interessa, persino come stai. In che modo? Grazie ai sensori intelligenti che rilevano continuamente la tua frequenza cardiaca o ad esempio come dormi la notte.

Non mancano all'appello le modalità sportive con cui ti alleni insieme e una batteria senza limiti. Con una sola carica hai fino a 4 giorni di utilizzo ininterrotto.

Ps: sono presenti anche le notifiche smart così smetti di avere sempre lo smartphone in mano!

Approfitta prima che sia troppo tardi di questa splendida offerta su Amazon e portati a casa il tuo Polar Unite a soli 99,90€. Le spedizioni sono gratuite e immediate.