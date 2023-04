Polar Pacer a soli 175€: su Amazon gli sportivi fanno il vero affare

Siete alla ricerca di un ottimo smartwatch e siete disposti anche a spendere qualcosa, pur di averlo di buona qualità? Su Amazon potreste approfittare della promozione sul bellissimo Polar Pacer il cui prezzo di listino di 199 euro scende a quota 175,50 euro, nonché il suo minimo storico.

Polar Pacer: lo smartwatch ideale per gli sportivi

Polar Pacer è un running watch che offre tutte le funzioni utili per chi vuole iniziare a correre: tempo, andatura, distanza, lap, GPS, monitoraggio della frequenza cardiaca dal polso, funzioni per l’allenamento, sonno e recupero. Presenti anche numerose funzioni specifiche per allenamento e recupero: guida personalizzata e feedback con monitoraggio dello sforzo e carico cardiaco nel breve e lungo periodo.

Il GPS è incredibilmente accurato grazie all’antenna satellitare incorporata che rileva ogni tratto ed ogni curva del vostro percorso. Da non sottovalutare poi il display MIP (memory-in-pixel) che grazie al suo alto contrasto riflette i colori in modo da rilasciare la massima leggibilità dei dati in ogni condizione di luce. Con il peso di soli 40 grammi e il design ricercato sarà un piacere tenerlo al polso e grazie alla batteria di lunga durata con ricarica ultra rapida non dovrete nemmeno toglierlo troppe volte o per troppo tempo.

Insomma, il Polar Pacer è uno smartwatch di altissima qualità che al prezzo di soli 175,50 euro a cui è venduto su Amazon è un vero affare. Ricordatevi che con Amazon Prime avrete consegne rapide e gratuite in tutta Italia e con Cofidis potrete pagarlo anche in comode rate a tasso zero.

