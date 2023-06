Pokémon Violetto a meno di 50€ su Amazon: il REGALO perfetto per grandi e piccini

Uno dei giochi più venduti e apprezzati dell’ultimo periodo è sicuramente Pokémon Violetto per Nintendo Switch; il titolo, campione di vendite, è in super sconto su Amazon. Oggi infatti lo pagherete solo 49,90€, spese di spedizione comprese nel prezzo, IVA inclusa. C’è la possibilità di effettuare il reso gratuito entro un mese dall’acquisto; in poche parole, non dovrete temere nulla. In caso di malfunzionamento troverete sempre un aiuto da parte del sito di e-commerce americano. Volendo, potrete anche dilazionare l’importo in cinque rate a tasso zero con il sito (se avete un account abilitato) o in micropagamenti con il servizio esterno di Cofidis. Ci sono due anni di garanzia con assistenza tecnica gratuita, attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono. Ma adesso, bando alle ciance, e veniamo alla disamina del gioco.

Pokémon Violetto: è il miglior gioco da acquistare oggi

Scarlatto e Violetto sono gli ultimi titoli facenti parte della nona generazione dei mostriciattoli più famosi del mondo. Tuffatevi in una nuova avventura senza precedenti in un vasto mondo totalmente aperto. Sarete liberi di girovagare per la regione di Paldea via mare, in cielo, nelle foreste, nelle strade della città, ma non solo. Scoprite poi la leggenda che si cela dietro i misteriosi Pokémon venuti dal futuro con Pokémon Violetto. Sarete obbligati a scegliere il vostro primo starter fra Sprigatito, Fuecoco e Qualxy.

Questo videogame si adatta a tutte le età; divertirà le nuove generazioni ma anche i millennials che seguono questa serie dagli anni ’90. Fate presto a comprarlo e ricevetelo a casa vostra in un giorno o anche due; la consegna con Amazon Prime è garantita e immediata. Fatevi questo regalo o donatelo a vostro figlio per la promozione scolastica; quest’estate si viaggia a Paldea. Siete pronti? A 49,90€ è imperdibile.

